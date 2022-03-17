Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

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Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ana hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.



Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Berat Kandili’ nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Berat Kandilini kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, “Tüm insanlığın Berat Kandilini sağlık ve barış içerisinde geçirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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