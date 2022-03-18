Kuşadası'nda silahlı kavga: 3 yaralı Polis esrarengiz kavga ile ilgili soruşturma başlattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı meydana gelen esrarengiz kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Olayda yaralananlar kendilerine silahla ateş edip kaçan kişileri tanımadıklarını belirtirken, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.



Olay, Değirmendere Mahallesi Ahmet Pınar Caddesi üzerindeki bir arazide saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Gümüşpala ilçesinden Kuşadası'na gezmeye geldiği belirtilen 4 kişi 34 SP 2033 plakalı otomobille Ahmet Pınar Caddesi'ne girdi. Arazide araçlarıyla ilerleyen gençler iddiaya göre yanlış gittiklerini düşünüp geri dönmek istediler. Bu sırada plakası belli olmayan gri bir otomobil, geri dönüş yapmak isteyen aracın önünü kestiği ve otomobilden inen kişilerin "Ne arıyorsunuz burada" dediği ileri sürüldü. Kısa süreli tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Önünü kestikleri arabaya kurşun yağdıran magandalar olay yerinden kaçtı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayda bir kişinin omzundan, bir kişinin kalçasından ve bir kişinin de ayağından yaralandığı öğrenildi.

Ambulansa bindirilen E.Ş, Ç.K. ve Y.K. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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