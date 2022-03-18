ADÜ'de Dijital Pazarlamada Yapay Zekanın Önemi Semineri düzenlendi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka Topluluğu’nun düzenlediği 'Dijital Pazarlamada Yapay Zekanın Önemi' konulu seminer, çevrim içi olarak gerçekleşti.



Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan’ın yaptığı Yapay Zeka Topluluğu’nun düzenlediği moderatörlüğünü Söke İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencisi Haluk Sadıkoğlu’nun yaptığı seminerde, dijital pazarlama alanında uzman yazılımcı ve girişimci Mustafa Büyükçağlayan konuşmacı olarak yer aldı.



Yazılımcı ve girişimci olarak Amerika’da çalışmakta olup aynı zamanda sosyal medya platformunda aktif bir dijital pazarlama uzmanı olan Mustafa Büyükçağlayan, teknolojik gelişmelerin insanlığa yön vereceğine inandığını ifade etti. Dijital pazarlama alanındaki çalışmalarını 3 yıla yakın bir süredir devam ettiren Mustafa Büyükçağlayan, bilginin paylaştıkça çoğaldığına inandığı için bilişim ve teknoloji alanında makaleler yazdığını belirtti.



Seminerde; dijital pazarlama, yapay zeka, programlama dilleri, yabancı dil öğrenimi, yurt içi ve yurt dışındaki iş imkanları gibi birçok konu hakkında bilgi verildi.

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