Başkan Erol, Jeotermal konferansında konuştu

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Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İstanbul’da düzenlenen fuara katılarak, Jeotermal konferansında son dönemlerde yapılan projeleri değerlendirdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Jeotermal Enerji ve Çevre Fuarı Jeotermal Enerji Oturumunda konuşmacı olarak yer aldı.Başkan Erol, Buharkent için Jeotermal Enerjinin önemi, bölgeye yararları, Jeotermalin neler için alternatif olacağı ve son dönemlerde yapılan projeleri konuştu.

Başkan Erol konuşmasında, “Türkiye jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa’nın 1. ülkesi ve kurulu güç bakımından ise Dünyanın 4. ülkesi konumundadır. Bu sebeple ki , Buharkent’in ve jeotermal enerjinin geleceği için son dönemlerde çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

Konferans ekibine, Jeotermal Enerji Derneği Başkanı moderatörümüz Ali Kindap’a ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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