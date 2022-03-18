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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

İHA

Çanakkale şehitleri Aydın'da dualarla anıldı

Aydın'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da tören düzenlendi. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği'nin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Mustafa Okan Kocabaş; “107 yıl önce bugün 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nın denizlerden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin ilan edildiği gündür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin karaman evlatlarının şehitlik şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimizin nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, yiğit ve kahraman mehmetçiğin tarih sahnesine çıkan, ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı bir destandır. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerde şunu hissetmelidirler ki, ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızı ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de Türk Milleti ve onun bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bertaraf edilecektir. Kahraman şehitlerimiz, manevi varlığınızdan aldığımız güçle, vatanımıza yönelik her türlü tehdide karşı, her şart altında üzerimize düşen görevi yapacak ve size layık olmaya çalışacağız. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır” dedi.

“Aynı kararlılıkla muhafaza edilecektir”
Şehitlik defterini imzalayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehitlik defterine, “Mukaddes kanlarınızla suladığınız bu toprakları, kutlu bir vatan olarak bizlere miras bırakan, siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi arz etmek için bir kez daha huzurunuza geldik. Malazgirt’te başlayıp Çanakkale ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı ile nihayete eren şanlı destanımız göstermiştir ki, Türk Milleti inanç, cesaret, mertlik ve yiğitlik abidesidir. Yüce milletimiz, vatanımızın yılmaz bekçisi olduğunu Sarıkamış’tan Gelibolu’ya, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Anadolu coğrafyasına ilahi bir mühür gibi nakış nakış işlemiştir. Bütün dünya bilmelidir ki, şehitlerimizin ‘bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır’ anlayışıyla bedenlerini feda ettikleri kutsal vatan toprakları, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Ruhlarınız şad olsun” notunu düştü.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edilirken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitliklere karanfil bıraktı.

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