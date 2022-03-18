Öğrencilerin Çanakkale gösterisi beğeni topladı

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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik gerçekleştirildi. Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İHL Salonunda yapılan anma programında öğrencilerin sahnelediği oratoryo beğeni topladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Söke Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Naciye Erdoğan yaptı. Çanakkale Destanı konulu Oratoryo'nun yapıldığı törende öğrencilerin sahne performansı alkış aldı.



Törende Çanakkale temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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