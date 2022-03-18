Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan etkinlikler kentteki şehitliklerin ziyaret edilmesi ile sürdü. Kuşadası Belediyesi, Çanakkale’de şehit düşen askerler için Hanım Cami’nde lokma döktürdü.



Kuşadası’nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi tören ile başladı. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, belediye başkan yardımcıları, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Funda Şenol ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Gazi Mehmet Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Kuşadası Merkez Jandarma Karakol Komutanı Tğm. Emrah Görmez, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemiz için canlarını veren bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Çanakkale Deniz Zaferi, ülkemizi savunmada sarsılmaz inancımız ve tükenmez gücümüze örnek teşkil etmektedir” dedi.



Program kapsamında protokol üyelerince Adalızade Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarları da ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Kuşadası Belediyesi de Çanakkale’de şehit düşen askerler için Hanım Cami’nde lokma döktürdü.

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