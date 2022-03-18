Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Bozdoğan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışına Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başta olmak üzere ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Başkapan ve İl Sağlık Müdürü Açıkgöz Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Acil sağlık hizmetleri istasyonunun yapımında desteği olan hayırsever iş insanı Mustafa Alkan’a İlçe Kaymakamı ve İl Sağlık Müdürü tarafından teşekkür plaket takdim edildi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla birlikte Bozdoğan’ın önemli bir ihtiyacının giderilmiş oldu. İstasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuşarak ilçede düzenlenen bağış kampanyası ile devlet hastanesi bünyesine kazandırılan 2 adet diş tedavi ünitelerinin önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlamasının beklendiğini ifade etti.

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