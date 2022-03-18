Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan (22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü) aranan İ.G. Dallıca Mahallesi’nde yakalandı. İ.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.