Didim’de tekne motoru hırsızları tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Didim Efeler Mahallesi Devekıran caddesi üzerinde tekne motoru hırsızlığı gerçekleştirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, olayın şüphelileri O.B ve H.C.M’yi göz altına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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