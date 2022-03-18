Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da istifa depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Alim Emiroğlu'nun mevcut yönetimde yer alan Emrullah Yolçi'yi genel sekreterlik görevine getirmek istemesine karşı çıkan 20 yöneticinin istifa ettiği öğrenildi. 24 kişilik yönetimde istifaların ardından yedek üyelerin göreve çağırıldığı belirtildi. Kuşadasıpor'da Başkan Emiroğlu'nun bazı uygulamalarının bir süredir yönetimde huzursuzluğa yol açtığı iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)

2022-03-18 15:04:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.