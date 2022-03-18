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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

İHA

Aydın’da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği, iki adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu tespit edilen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, çevreye güvenlik kamerası yerleştirerek olması muhtemel polis baskınlarına karşı önlem aldıkları belirlendi. Yapılan operasyonda A.H.E.’nin, 8 Mart’ta Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı‘ya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu iddia edildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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