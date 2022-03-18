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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridir”

İHA

Vali Aksoy: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridir”

1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Vali Hüseyin Aksoy, “Yaşlılarımız, hayatımızın en kıymetli hazineleridir” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yaşlıların toplumun en büyük hazinesi olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, açıklamasında “Bugün en anlamlı haftalardan birisi olan sevgi ve saygıyı en çok hak eden Yaşlılar Haftası’nı kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılık dönemi herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir evredir. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak, ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş bu insanlara, şükran ifadesi olacaktır. Millet olarak ne mutlu bize ki, yaşlılarımızı yük olarak görmeyen, tam aksine onlara ihtimamla ve sevgiyle yaklaşmamızı sağlayan bir kültüre sahibiz. Tarihin her döneminde Milletimiz yaşlısına gereken ehemmiyeti vermiştir. Bu gerçek Milletimizin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de bizlere düşmektedir. Unutmamalıyız ki, kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarımız da bizim için o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde Devletimiz tarafından verilmektedir. Devletimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak, yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürmektedir. Devletimizin sağladığı imkânlar ve sunduğu hizmetlerin her geçen gün daha mükemmel hale gelmesini sağlamak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman desteğine ihtiyacımız vardır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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