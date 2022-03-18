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Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı dağıttı

İHA

Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı dağıttı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Aydın Ülkü Ocakları, esnaflara bin adet Türk Bayrağı dağıttı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Aydın Ülkü Ocakları teşkilatı anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş ve il teşkilatı, merkezde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflar ile istişarelerde bulunan Karakuş, esnaflara hem 18 Mart'ın önemini anlattı hem de Türk Bayrağı dağıttı. Gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte Karakuş, esnaflara bin adet Türk Bayrağı dağıttı. Ülkü Ocakları'nın örnek davranışı ise esnaflar tarafından takdirler karşılandı .

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