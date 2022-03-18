Nazillili sanayi esnafı Çanakkale Şehitleri için birlik oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından her yıl geleneksel olarak imece usulü düzenlenen Çanakkale şehitlerini ve merhum esnaflarını anma etkinliği yine binlerce esnafı buluşturdu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı münasebetiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçede de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Nazilli Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası da 8 yıllık geleneğini bozmayıp Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazaryeri’nde 5 bin kişilik yemekli Mevlidi Şerif programı gerçekleştirdi. Oda Başkanı Nuri Şimşek ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan etkinliğine protokol üyelerinin yanısıra sanayi esnafı, Çıraklık Eğitim Merkezi, Nazilli Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerle birlikte vatandaşlar da katıldı.



Nazilli Demirciler Odası Başkanı Nuri Şimşek, etkinlikle ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Büyük Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü anısına ve şehitlerimizin ruhuna ithafen düzenlediğimiz hayır yemeğimizde birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın artmasını amaçladık. Vefat eden üyelerimiz ve Çanakkale'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhları için mevlit okuttuk. Bu sene 8’ncisini düzenlediğimiz bu yemeğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde bu tür organizasyonlara çok önem veriyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği olan bu tür hayırlarımızı halkımızın daha da güçlenmesine olanak sağlıyor. Oda Yönetim Kurulu ve üyelerimizin katkıları ile hazırladığımız bu yemeği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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