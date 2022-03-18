Karatepe Şehitleri dualarla anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatepe Şehitleri dualarla anıldı

İHA

Karatepe Şehitleri dualarla anıldı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Karatepe Köyü’nde 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce şehit, gerçekleştirilen lokma hayrında dualarla anıldı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe’de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olmayan kayıtlara göre ise köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan Efeler’e yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi’ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden 1 asır geçti. Bu kapsamda Karatepe Şehitliği’nde geleneksel hale gelen ve her yıl 18 Mart’ta gerçekleştirilen lokma hayrında Karatepe şehitleri dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı hayra vatandaşlar soğuk havaya rağmen yoğun katılım gerçekleştirdi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe sahip çıkmak ve şehitleri unutmamak gerektiğine dikkat çekerek; “Karatepe Mahallemizde, 100 yıl önce insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan birisi, tarihimizin en utanç verici hadisesi yaşandı. Yüzlerce insanımız camilerin içerisine doldurularak yunan askerleri tarafından canlı canlı yakıldı. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bugün burada Karatepe Şehitlerimizi dualarla anmak için toplandık. Şehitlerimizin acısını yüreklerimizde ilk günkü gibi taşıyor, katliamda şehit düşen hemşehrilerimizi ve bu vatan için tereddüt etmeden şehadete yürüyen mukaddes şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.

Karatepe Şehitliği’nin geçmişi
Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karetepe Köyü’ne geldi. Amaçları Kuvayı Milliye’ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da itekaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ’de ‘Çanakkale Menüsü’ öğrencilere ikram edildi
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Çanakkale Menüsü’ öğrencilere ikram edildi
Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı
YEREL HABERLER Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı
Nazilli Belediyespor kulüp başkan adayı Ünal’dan moral yemeği
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor kulüp başkan adayı Ünal’dan ...
Nazillili sanayi esnafı Çanakkale Şehitleri için birlik oldu
YEREL HABERLER Nazillili sanayi esnafı Çanakkale Şehitleri için ...
Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı ...
Babasını izleyerek fotoğrafçı oldu, şimdi babasının hatırası için sergi açıyor Gazeteci Merhum Mehmet Küçük, anısına fotoğraf sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Babasını izleyerek fotoğrafçı oldu, şimdi babasının ...
Sökeli Şehitler Unutulmadı
YEREL HABERLER Sökeli Şehitler Unutulmadı
Nazilli’de ‘Bir Yanımız Hep Çanakkale’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de ‘Bir Yanımız Hep Çanakkale’ etkinliği ...
Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu
Kuyucak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107'nci yıl ...
Vali Aksoy: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridir”
YEREL HABERLER Vali Aksoy: “Hayatımızın en kıymetli hazineleridir”
Aydın’da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın’da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Kuşadasıspor'da istifa depremi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da istifa depremi
Öğrencilerden Aydın’a 3 birincilik
YEREL HABERLER Öğrencilerden Aydın’a 3 birincilik
Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 ...
Aydın’da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın’da 22 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Didim’de tekne motoru hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de tekne motoru hırsızları tutuklandı
18 Mart Çanakkale Zaferi Didim’de kutlandı
YEREL HABERLER 18 Mart Çanakkale Zaferi Didim’de kutlandı
Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' açıldı
YEREL HABERLER Bozdoğan'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' ...
Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl ...
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Öğrencilerin Çanakkale gösterisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Öğrencilerin Çanakkale gösterisi beğeni topladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.