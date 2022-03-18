Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Aydın’da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın Aydın genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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