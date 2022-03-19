Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Eğitimi' verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından ‘Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık’ eğitimi düzenlendi.



Narkogenç teması altında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Paldım tarafından verilen eğitime, Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgisi gösterdi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda etkin yöntemler hakkında bilgi veren Mehmet Paldım, Uyuşturucu nedir?, Kullanıcı nedir? Bağımlılık nedir? sorularını yanıtladı. Uyuşturucu ve maddelere başlama yaşının 1524 arasında çok yoğun olduğunu ve genelde arkadaş çevresi nedeniyle uyuşturucu ile ilk tanışmanın gerçekleştiğini vurgulayan Paldım, merak ile denemenin en pahalı tecrübe olduğunu söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Uyuma isimli telefon uygulamasını tanıtan Paldım, uyuşturucu ile mücadelede, ihbarların büyük önem teşkil ettiğini rakamlarla ve yaşanmış tecrübelerle anlattı. Polis Memuru Mehmet Paldım’ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından seminer Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan tarafından Paldım’a Teşekkür Belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.

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