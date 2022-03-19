Fenerbahçe'den geleceğe yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım

DHA

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım


Bahattin ALBAYRAK / DİDİM, (DHA) SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Hafta içinde 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler Didim Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Rıdvan Arda Şahin'i de kadrosuna dahil etti. Geçen hafta sonu Didim Belediyespor ile Söke Gençlerbirliği U16 takımının maçını izlemeye gelen Fenerbahçe Altyapı Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Rıdvan Arda Şahin'i beğendiği bildirildi. Bir haftalık görüşmelerin ve resmi sürecin tamamlanmasının ardından Rıdvan Arda Şahin, Fenerbahçe'ye transfer oldu. 
Genç futbolcunun 2022-2023 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği öğrenilirken, Didim Belediyespor yönetimi transferi duyurdu. Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş Didim'den altyapıdan bir futbolcunun 3 büyük takımdan birisi olan Fenerbahçe'ye transfer olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Didim'in spor camiası ve kulübümüz adına gurur verici bir durum. Gelecek sezonlarda Rıdvan'ın hem kendisini hem de Didim'i gururlandıracak çalışmalar içinde olacağına inanıyoruz" dedi. 
Didim Belediyespor altyapı antrenörlerinden Mustafa Külle, transferle ilgili olarak, "Geçen hafta pazar günü lig maçımıza Tahir Karapınar hocam gelmiş ve o gün anlaşma sağlanmıştı. Fakat imzalar atılmadan paylaşmak istemedim. Fenerbahçe Kulübü'nden gelen protokol evrakı kulübümüz tarafından imzalandı. Rıdvan Arda Şahin 2022-2023 sezonundan itibaren artık Fenerbahçe oyuncusu. Transfer şartları kulübümüz için de oyuncumuz için de çok çok iyi. Tahir Karapınar hocama çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye, Didim Belediyespor'a ve tabi ki oyuncumuz Rıdvan Arda Şahin'e hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2022-03-19 10:47:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında
YEREL HABERLER Nazilli'yle Akhisarspor puan yarışında
Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı
Bozdoğan Başalan Mahallesi’ne yapılacak sağlık evi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bozdoğan Başalan Mahallesi’ne yapılacak sağlık evi ...
Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'Uyuşturucu ile ...
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
Eski başkana saldırının azmettiricisinin de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eski başkana saldırının azmettiricisinin de ...
Suç örgütü iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli ...
Kuşadası Ülkü Ocakları iki bin kase hoşaf dağıttı
YEREL HABERLER Kuşadası Ülkü Ocakları iki bin kase hoşaf dağıttı
Nazilli polisi uyuşturucuya geçit vermiyor Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli polisi uyuşturucuya geçit ...
Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı
Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı
YEREL HABERLER Eşiyle tartıştı, seyir halindeki arabadan atladı
Sosyal Bilimler Lisesi’nden 18 Mart Etkinlikleri
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Lisesi’nden 18 Mart Etkinlikleri
Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli rüzgar uyarısı
Karatepe Şehitleri dualarla anıldı
YEREL HABERLER Karatepe Şehitleri dualarla anıldı
ADÜ’de ‘Çanakkale Menüsü’ öğrencilere ikram edildi
YEREL HABERLER ADÜ’de ‘Çanakkale Menüsü’ öğrencilere ikram edildi
Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı
YEREL HABERLER Sökeli esnaf geleneği bu yıl da bozmadı
Nazilli Belediyespor kulüp başkan adayı Ünal’dan moral yemeği
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor kulüp başkan adayı Ünal’dan ...
Nazillili sanayi esnafı Çanakkale Şehitleri için birlik oldu
YEREL HABERLER Nazillili sanayi esnafı Çanakkale Şehitleri için ...
Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Ülkü Ocakları 18 Mart'ta bin adet Türk Bayrağı ...
Babasını izleyerek fotoğrafçı oldu, şimdi babasının hatırası için sergi açıyor Gazeteci Merhum Mehmet Küçük, anısına fotoğraf sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Babasını izleyerek fotoğrafçı oldu, şimdi babasının ...
Sökeli Şehitler Unutulmadı
YEREL HABERLER Sökeli Şehitler Unutulmadı
Nazilli’de ‘Bir Yanımız Hep Çanakkale’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de ‘Bir Yanımız Hep Çanakkale’ etkinliği ...
Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Atabay, şehit aileleri ve gaziler ile buluştu
Kuyucak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107'nci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107'nci yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.