Aydın, Nilüfer Belediye önünde

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Karayolları (D) ve Bolu Belediyespor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden 8'inci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattının bir basamak üstünde yer alan Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini bir kez daha dize getirerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-03-19 12:09:29



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