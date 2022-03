Lozan Sosyal Tesisi törenle açıldı Başkan Öndeş’ten “Yatırım” sinyali

Germencik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 100. yıl Lozan Sosyal Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Bizi izlemeye devam edin” diyerek gelecek yatırımların sinyalini verdi.



Aydın’ın Germencik ilçesinde sosyal alanların artırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden Germencik Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 100. yıl Lozan Sosyal Tesisi’ni düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu. Tesisin önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçeye yakışır bir sosyal alanı kazandırmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek tesisin hayırlı olmasını diledi.



İçerisinde halı saha ve mesire alanı bulunan tesisin açılış törenine çok sayıda vatandaş katılım gösterirken, vatandaşlar özellikle hafta sonları aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri bir alanı ilçeye kazandırdığı için Başkan Öndeş’e teşekkür etti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Başkan Öndeş, Germencik’e 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde müstesna bir isimle eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak “100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimizi hizmete açtık. İçerisinde bulunan halı saha ve mesire alanıyla ilçemizin sosyal alan ihtiyacına yönelik yaptığımız önemli bir yatırım oldu. Tüm imkanlarımızla, bütün enerjimizle halkımızın huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz. Germencik’imize hayırlı ve uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Bana göre insana ithaf edilmeyen her türlü yatırım israftır. Bu anlamda yaptığımız her eserin çocuklarımızdan büyüklerimize kadar tüm insanlarımıza faydası olmasını istiyoruz ve örnek aldığımız kişi Atatürk’tür. Bu ülkeyi kurduğu zaman ekonomisine, tarımına her şeyine önem verdi. Yaptığı binalarla değil, yaptığı zihniyetlerle anılıyor şimdi. Bu ilçenin gereksinimleri, ihtiyaçları, öncelikleri var, bunları sağlayalım” dedi.



Konuşmaların ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve protokol üyeleri ile birlikte tesisinin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından tesis içerisinde bulunan halı sahada Aydın Basın ve Germencik Master takımları arasında dostluk maçı gerçekleştirildi.

