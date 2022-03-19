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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Den-İz, ilçe sağlık müdürlüklerine tanıtıldı

İHA

Den-İz, ilçe sağlık müdürlüklerine tanıtıldı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Denİz), düzenlenen toplantı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine tanıtıldı.

Aydın’da sağlık tesislerinin değerlendirme süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetebilmesi amacıyla hayata geçirilen Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (Denİz), Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantı ile İlçe Sağlık Müdürlüklerine tanıtıldı. Toplantıda aynı zamanda Eczalık Birimi ve Özel Hastaneler Birimleri tarafından yeniden düzenlenen değerlendirme formları hakkında da bilgilendirme eğitimi verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan İzleme ve değerlendirme personellerine yönelik sağlık tesislerinin değerlendirme süreçlerini etkin verimli ve zamanında yönetmek amacıyla İzleme Değerlendirme, Eczalık Birimi ve Özel Hastaneler Birimleri tarafından Yeniden düzenlenen değerlendirme formları hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlenmiştir. Aynı zamanında Sağlıkta Dönüşüm Projesi olan Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sisteminin (Denİz) tanıtımı yapılmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkan Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özarslantaş’ın da katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitim ile Özel Sağlık Tesisleri ve Kamu Sağlık Tesislerinde yapılacak değerlendirmelerle daha kaliteli hizmetin verilmesi ve ortak bir dilin oluşturulması amaçlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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