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Kuşadası'nda Ukraynalılardan 'Mariupol' tepkisi

DHA

Kuşadası'nda Ukraynalılardan 'Mariupol' tepkisi


Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Mariupol'deki tiyatro binasının Rusya tarafından bombalanmasını protesto etti. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, "Rusya çocukları ve sivilleri öldürmeye devam ediyor. Tiyatro binasının enkazında kalan kişileri kurtarma çalışmaları Rus askerler tarafından engelleniyor" dedi.
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası, 16 Mart'ta Rusya tarafından bombalandı. Mariupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, saldırı esnasında binada çocuklarla birlikte yaklaşık bin kişinin olduğu belirtildi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Kaya Şavkay Meydanı'nda toplanıp saldırıya tepki gösterdi. Ellerinde İngilizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe dövizler taşıyan grup, önce ülkelerinde hayatını kaybeden asker ve siviller için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Ukrayna Ulusal Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Ukraynalılara sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşları da destek verdi.
'ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNE BOMBALAR DÜŞMESİN'
Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Olena Burgaç, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta çocukların ve sivillerin ölmeye devam ettiğini belirterek, "16 Mart'ta işgal kuvvetleri, Mariupol Drama Tiyatrosu'na bomba attı. Binanın orta kısmı yıkıldı. Hava saldırısı sırasında siviller ve mülteciler, tiyatronun kasasında saklanıyordu. Tiyatro binasının önünde ve arkasında büyük harflerde 'çocuklar' yazısı vardı ama buna rağmen bombalar atıldı. Tiyatro binası enkazında bine yakın kişi olduğunu biliyoruz. Rus ordusunun, enkazda çalışmalar yürüten kurtarma ekiplerine ateş açtığını ve bu yüzden de çalışmaların sık sık durduğunu biliyoruz. Artık savaşın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın üzerine bombalar, füzeler düşmesin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-03-19 17:22:20

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