Kızılay Efeler’de Başkan Yavuz oldu Başkan Yavuz: “Kızılay, umudun adı olmuştur”

Kızılay Efeler Şubesi’nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşanırken, geçtiğimiz günlerde Şube Başkanı olarak atanan Emrah Yavuz, delegelerin oyları ile başkanlığını tescilledi.



İhtiyaç sahibi vatandaşların destekçilerinden olan Kızılay’ın Efeler Şubesi, Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kurulda, geçtiğimiz günlerde Şube Başkanı olarak göreve atanan Emrah Yavuz, delegelerin oyu ile başkan olarak seçildi.



Kızılay Efeler Şube Başkanı Yavuz, kongrede yaptığı konuşmada, “Kızılay'ımızın simgesi olan kırmızı hilal, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında, bu bayrağın dalgalandığı her yerde, en sıkıntılı zamanlarda uzanan yardım elinin, umudun adı olmuştur. Deprem olur, gözler hemen bu kırmızı hilali arar. Yangın olur, sel olur, heyelan olur, gözler hemen bu kırmızı hilali arar. Tüm tabii ve insani felaketlerde, herkesten önce Kızılay oradadır, orada olması beklenir. Herkes, her kurum gecikebilir ama Kızılay gecikemez, Kızılay'ın böyle bir lüksü yoktur. Şu anda dünyanın dört bir yanında ve ülkemizin her köşesinde hizmet veren tüm Kızılay mensuplarına, fahri çalışanlara, gönül verenlere, destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Başkanlığını tescilleyen Kızılay Efeler Şube Başkanı Emrah Yavuz'un yönetim kurulunda da isimler belli olurken, Şube Başkan Yardımcılığına Necip Ege, Şube Sekreterliğine Şahin Kanat, Şube Muhasibipliğine Halil Okka ve Şube Veznadarlığına Rabia Akbulut getirildi.

