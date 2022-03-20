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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy'un '21 Mart Dünya Nevruz Günü' mesajı

İHA

Vali Aksoy'un '21 Mart Dünya Nevruz Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevruz'un baharın müjdecisi olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy mesajında şu ifadeleri kullandı;
"Nevruz'a yeniden ulaşmanın heyecanını, tabiatın uyanışıyla bereket ve bolluğu karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Cemrelerin düşmesi ve çiçeklerin açması ile gelişini önceden haber aldığımız bahar mevsiminin ilk gününde, 21 Mart’ta kutladığımız Nevruz, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, hayata ve birbirimize yeni bir umutla sarılmanın sembolüdür. Türkiye’nin yanı sıra Balkanlar'dan Orta Asya’ya, Kafkaslar'dan Ortadoğu’ya kadar birçok ülkede kutlanan Nevruz, farklı kültürlerden insanları benzer duygular içinde buluşturmaktadır. Nevruz’un pek çok ülkede aynı duygularla kutlanıyor olması, bu ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel ortaklığın eşsiz bir örneğidir. Toplumları sevgi ve barışla birbirine kaynaştıran bu bayram, sahip olduğumuz ve kuşaktan kuşağa aktararak bu günlere kadar yaşattığımız önemli kültürel değerlerimizden biridir. Toplumsal barış ve kardeşliğin pekiştirilmesine katkı sağlayan Nevruz, ayrışmanın değil sevgiyle kucaklaşmanın kaynağıdır. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz bizleri ayrıştıran değil, aksine bütünleştiren unsurlardır. Farklılıklarımızı ve kültürel çeşitliliğimizi, milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını kuvvetlendiren zenginliğimiz olarak görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle güzel günlerin habercisi olan Nevruz ‘u, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duyguları içinde bayram çoşkusuyla kutlanmasını diliyor, başta Aydınlı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Nevruz’unu kutluyor, baharın ülkemize bolluk, bereket, iyilik ve güzellikler getirmesini diliyorum."

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