Hayatını kaybeden ADÜ'lü öğretim üyelerinin isimleri amfilere verildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görev yaparken hayatını kaybeden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Aktunç ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün isimleri Tıp Fakültesi'ndeki amfilere verilerek ölümsüzleştirildi.



ADÜ Tıp Fakültesi'nde görev yaptıkları süre içerisinde hayatlarını kaybeden; Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi ve fakültede dekan olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Turgay Aktunç ile Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmış Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök'ün isimleri fakültedeki amfilere verildi. Eğitim alanında değerli katkıları olan öğretim üyelerinin isimleri, fotoğrafları ve özgeçmişlerinin bulunduğu tabelalar amfilerin girişlerine asıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim alanında değerli katkıları olan öğretim üyelerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.