Kuşadası Ülkü Ocakları’ndan tiyatro gösterisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyelerinde oluşan amatör tiyatrocuların Çanakkale Destanı'ndan esinlenilerek kaleme alınıp sahnelenen '18 Mart Çanakkale Geçilmez' tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.



Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde sahnelenen oyunu, Aydın İl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Murat İnan, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalabalık davetli topluluğu izledi. Programın açılış konuşması yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kuşadası İlçe Başkanı Ekrem Keser, "Bizlere bu cennet vatan Türk yurdunu miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, onların kurduğu Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak ülküsüyle, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden canını vermiş Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.



Aydın İl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Karakuş ise, 18 Mart 1915 tarihinde o dönemin en büyük donanması karşısında elde edilen Çanakkale Zaferi'nin, tarih kitaplarına altın harflerle yazıldığını ifade ederek, "Dünyadaki güç dengesi kadar tarihin seyrini de değiştiren Çanakkale Zaferi ile Türk ordusu kesin bir zafer kazanmıştır. Bugün; Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümünü kutlamakta ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nün onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’u almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazına gelmiş, Türkler bu donanmayı gördüklerinde tabanlarını yağlar, arkalarına bile bakmadan kaçar giderler. Biz de 5 çayımızı İstanbul’a karşı içeriz demişlerdi. Umdukları gibi olmadı. En büyük donanma gemileri de büyük kayıplar verince geri çekildiler" diye konuştu.

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