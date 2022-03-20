Kuşadasıspor - 68 Aksaray Belediyespor: 1-2

Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör (xx), Mehmet Ali Vardar (xx), Harun Pekyürek (xx)
KUŞADASISPOR: Necati (x) Galip (x) (Dk. 42 Özcan xx), Ali Öztürk (x), Yiğit Gökoğlan (x) (Dk. 71 Barış x), Ömer Alp (x) (Dk. 46 Ozan xx), Hayrullah (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Doğan (xx), Serkan (x) (Dk. 33 Ferhat xx)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Serkan Demirol (xx) Alperen (xxx), Ahmet Tuna (xxx) (Dk. 84 Muhammed), Hasan Gündoğdu (xxx) (Dk. 73 Halil xx), Serkan Yıldız (xxx) (Dk. 84 Nurullah), Mervan Yusuf (xxx) (Dk. 56 Mehmet xx), Hasan Emre (xx), Necmi (xx), Muhammet Ali (xx), Denis (xx) (Dk. 73 Ayberk xx), Fatih (xxx)
GOLLER: Dk. 16 Hasan Gündoğdu, Dk. 30 Mervan Yusuf (68 Aksaray Bld), Dk. 49 Murat (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Serkan Demirol, Serkan Yıldız, Halil (68 Aksaray Bld), Murat (Kuşadasıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Halil (68 Aksaray Bld)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Kuşadasıspor, art arda 2 galibiyetin ardından evinde 68 Aksaray Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı: 1-2. Özer Türk Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 16'ncı dakikada Hasan ve 30'uncu dakikada Mervan Yusuf'la bulduğu gollere ev sahibi yalnız 49'uncu dakikada Murat'la karşılık verebildi. Aksaray temsilcisinde 3 dakikada içinde 2 sarı kart gören Halil, 90'ncı dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk Aksaray bu skorla 45 puanla Play-Off hattına girerken, Kuşadasıspor 38 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)
2022-03-20 16:08:33
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