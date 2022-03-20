Nazilli Belediyespor - Akhisarspor: 3-1

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Mehmet Özer (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Ebu Sıddık (x), Cemal (xxx) (Dk. 89 Fatih Üge), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Emre (xx) (Dk. 40 Aytaç xxx), Onur (xxx), Selçuk (xx), Bünyamin Cesur (xxx), Mert Çapar (xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 84 Ömer)

AKHİSARSPOR: Halil (x) Cengiz (xx), Mert Özyıldırım (xx), Bertuğ (x) (Dk. 77 Oğuzcan x), Yusuf Cihat (xx), Gökmen (x) (Dk. 89 Serkan Sefil), Enes Tayfun (xx), Yusuf Kanal (x) (Dk. 66 Salih x), Kemal (xx), Recep (x) (Dk. 46 Semih x), Mert Efe (x) (Dk. 46 Bora x)

GOLLER: Dk. 2 Ahmet, Dk. 61 (P) Bünyamin Cesur, Dk. 70 Mert Çapar (Nazilli Bld), Dk. 82 (Pen.) Yusuf Cihat (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Enes Tayfun, Mert Efe, Cengiz ( Akhisarspor), Bünyamin Cesur (Nazilli Bld)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, üst üste ikinci galibiyetini Ege derbisinde düşme hattındaki Akhisarspor'u yenerek aldı: 3-1. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında Ahmet'le öne geçen ev sahibi, 61'inci dakikada penaltıdan Bünyamin Cesur ve 70'inci dakikada Mert Çapar'ın golleriyle farka koştu. Akhisar'ın tek golünü 82'nci dakikada yine penaltıdan Yusuf Cihat kaydetti. Bu skorla teknik direktör Taher Öcal yönetiminde 2'de 2 yapan Nazilli, 37 puana ulaşıp Play-Off yarışını sürdürürken, Akhisarspor 26 puanla düşme hattından kurtulamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-03-20 16:09:44



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