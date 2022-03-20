Koçarlı Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu Yılın ilk boğa güreşi Koçarlı’da yapıldı

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde bu yıl 1'incisi düzenlenen yılın ilk Boğa Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



Koçarlı Belediyesi tarafından Yeniköy Festival alanında gerçekleşen güreşlerde şampiyon boğalar rakipleri ile karşılaştı. Soğuk havaya rağmen güreş severler Yeniköy arenasını doldurarak hem güreşleri izlediler, hem de davul zurna eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdiler. Kadınlara ve çocuklara ücretsiz olan güreşlere kadınların ve çocukların ilgisi de oldukça yoğundu.



Renkli görüntülere sahne olan 1. Koçarlı Boğa Güreşi Festivalinde 100 boğa rakipleriyle karşı karşıya geldi. Güreşlerde Baş, Baş üstü, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Bayrak güreşi olmak toplam 17 ayrı kupa karşılaşması nefesleri keserken, baş güreş kategorisinde güreşen Kasap Bey isimli boğa baş boğa oldu. Kupa kazanan boğa sahiplerine kupaları Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve protokol tarafından verildi.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan güreşleri izlemek için Yeniköy Festival alanını dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, “Aydın’ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşlerini bu yıl Koçarlı’da ilk kez gerçekleştirdik. Soğuk havaya rağmen güreşlere olan ilgiden dolayı memnunuz. 2022 yılı takvimi ile yılın ilk güreşini Koçarlı’da yaptık. Keyifli bir günde güzel güreşler izledik. Türkiye’nin değişik illerinden binlerce güreşseverleri festival alanımız da ağırlarken, kadınlarımızın ve çocuklarımızın güreşlere olan ilgisi de oldukça iyiydi. Boğa Güreşi Festivalimizde Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 100 boğa rakipleri ile mücadele ederek bizlere birbirinden güzel nefes kesen renkli görüntüler oluşturdular. Kazanan ve kaybeden bütün boğa sahiplerine ve de bizleri yalnız bırakmayarak alanımızı dolduran tüm güreş sever vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Koçarlı Boğa Güreşi Festivaline; AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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