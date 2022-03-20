Söke’deki yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Aydın’ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, Söke’ye bağlı Pamukçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Öz, evde uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşlı kadın çıkan yangının dumanından etkilendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 78 yaşındaki Hayriye Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yangında hayatını kaybeden Hayriye Öz’ün (78) Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri'nin kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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