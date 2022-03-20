Nevruz etkinliğinde terör propagandası: 7 kişi gözaltına alındı

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Aydın’daki Nevruz kutlamalarına gölge düştü. Kutlamalarda terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İlkbaharın habercisi Nevruz Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kutlanırken, etkinliğe terör propagandası gölge düşürdü. Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntüleri detaylıca inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlar tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

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