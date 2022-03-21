Nazilli Belediyespor'da keyifler yerinde

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçlık galibiyet hasretinin ardından teknik direktör Taner Öcal yönetiminde 2'de 2 yaparak Play-Off yarışına tutunan Nazilli Belediyespor'da keyifler yerine geldi.

Ege derbisinde Akhisarspor'u 3-1 yenerek 37 puana ulaşan siyah-beyazlılarda Taner Öcal yaptığı açıklamada, "Hafta boyunca bu maçı konuştuk. Bizim için bu maç bu sezonun en önemli maçıydı. Aldığımız galibiyet ile tüm oyuncularımıza özgüven geldi. Artık hedefimiz üst sıralara tırmakmak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-03-21 12:16:14



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