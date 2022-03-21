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Aydın’da +1 farkla gönüllerince eğlendiler Down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi

İHA

Aydın’da +1 farkla gönüllerince eğlendiler Down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi

Aydın’da düzenlenen spor etkinliğinde bir araya gelen down sendromlu gençler, gönüllerince eğlendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde +1 farkla spor etkinlikleri düzenlendi. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar ve aileleri katılım sağladı. Organizasyonda toplumsal farkındalık oluşturmak, +1 farklı bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Masa tenisinden hemsballa, curlingden dart atışına kadar birçok spor aktivitesinin yer aldığı etkinliğe katılan down sendromlu gençler, düzenlenen mini turnuvalar ile de birbirleriyle mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuvaların sonunda düzenlenen ödül töreninde tüm down çocuk ve bireylere sertifikaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından takdim edildi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, tüm engelli bireylerin spora ve topluma kazandırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Bugün 21 Mart Down Sendromlular ile ilgili Gençlik Spor olarak STK’lar, aileler ve down sendromlu sporcularımız, gençlerimiz ile bugün anlamlı bir etkinlik düzenledik. Birçok spor branşında down sendromlu gençlerimiz ile birlikte yarışmalar ve eğlenceler düzenledik. Onların spora ve topluma kazandırılmasına, farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinliğimiz gayet güzel geçti. ‘+1 Hayatta Biz de Varız’ diyen gençlerimiz bugün gönüllerince eğlendiler. Katkı veren tüm STK’lara, antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlik Spor olarak ‘Mutlu Çarşamba’ projemiz kapsamında da, her hafta Çarşamba günü tüm engelli bireylerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bizler engelli ve down sendromlu bireylerin topluma ve spora kazandırılması noktasında her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Etkinliğe katılan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekerek “21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldik. Buradaki çocuklarımız eğlenerek sosyalleşebiliyorlar. Böyle anlamlı etkinlik için İl Müdürümüz Cenap Bey’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onlar da bizim gibi bir birey ve onlarında toplum içerisinde yer alarak diğer akranlarıyla beraber olabilmek en doğal hakları. Her ne kadar onlar yaşıtlarından +1 farklı olsalar da almış oldukları eğitimler ile her zaman bir adım önde olacaklardır. Biz, onlar için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. ve her türlü eğitimi onlara sunmaya hazırız. Onlar da diğer arkadaşları ile birlikte toplum içerisinde bir arada beraberce yaşayacaktır” dedi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım ile down sendromlu gençler, aileleri ve STK temsilcileri katıldı.

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