Kuyucak’ta Nevruz Bayramı kutlandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla Yamalak İlkokuluOrtaokulu’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuyucak Yamalak İlkokulu Ortaokulu’nda Nevruz Bayramı kutlama programına Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, daire amirleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Nevruz ateşi yakıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından Kaymakam Niyazi’ye Türk Bayrağı takdim edildi. Alanda örs üzerinde demir dövülüp halk oyunları oynanarak, mehter takımı marşları eşliğinde program devam etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Baharın gelişi ve dostluğun müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılım sağladık. Mehter takımı eşliğinde ve çeşitli etkinlikler ile kutladığımız Nevruz Bayramı'nın, ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Nevruz'un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum” dedi.

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