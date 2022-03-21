Nazilli’de Nevruz ve Festival coşkusu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de Nevruz ve Festival coşkusu başladı

İHA

Nazilli’de Nevruz ve Festival coşkusu başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı 10. kez kutlanıyor. Nevruz Bayramı'nın yanı sıra Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinin de açılışı gerçekleştirildi.

Nazilli, yerli ve yabanı halk oyunları ekiplerinin katılımı ile hem Nevruz Bayramı kutlamaları hem de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali etkinliği ile renklendi. Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı ilçede 10. kez kutlanırken öte yandan Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinin de açılışı gerçekleştirildi. Nazilli belediyesi Hizmet Binası önündeki alanda düzenlene etkinlikte baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramı, nevruz ateşinin yakılması, ateşin üzerinden atlanılması, demir dövülmesi, yumurta tokuşturulması ve nevruz duası yapıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nevruz’un, Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdelediğini ifade ederek: “Nevruz yeni bir gün. Adriyatik’ten Çin Seddine, tüm Türk dünyasıyla hep birlikte kutladığımız, ortak değerler ürettiğimiz ve paylaştığımız güzel günlerden bir tanesi. Mevsimsel takvime göre yeni bir yıl, yeni bir başlangıç olarak kutladığımız bugün tüm ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Bütün kötülükleri, Orta Asya Kültürümüzden gelen manevi ateşin üzerinde atlayarak inşallah geride bırakmak istiyoruz” dedi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, geniş bir coğrafyada yaşan Türk ulusları arasında asırlardan beri kutlanan bu özel günün doğanın yeniden uyanışı, bolluk, bereket ve baharın gelişinin simgesi olduğunu ifade ederek: “Baharın gelişi ile yaşanan bu olumlu etki zenginliği ve hoşgörüyü göstermektedir. Saygı, sevgi ve hoşgörü altında yüzyıllardır birlikte yaşayan halkımızla bugün bize düşen görev, bu olumlu etkiyi gelecek nesillere yansıtmaktır” dedi.

Konuşmalardan sonra nevruz ateşinin yakıldı ve ateşin üzerinden atlanıldı. Temsili demir dövülmesi, yumurta tokuşturulması ve nevruz duası ardından konuklara nevruz sepeti hediye edildi. Son olarak yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı
YEREL HABERLER Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı
Kuyucak’ta Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak’ta Nevruz Bayramı kutlandı
Efeler'de şevketi bostanların ilk hasadını Başkan Atay yaptı
YEREL HABERLER Efeler'de şevketi bostanların ilk hasadını Başkan ...
Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Amfitiyatro çalışmalarını yerinde ...
Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu
Aydın’da +1 farkla gönüllerince eğlendiler Down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Aydın’da +1 farkla gönüllerince eğlendiler Down ...
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER 11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü ve 33 ...
Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 34 ...
Söke'de Orman Haftası’nda fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Söke'de Orman Haftası’nda fidan dikim etkinliği
Efeler Belediyesi'nden Dünya Tiyatro Günü'ne özel yeni oyun
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nden Dünya Tiyatro Günü'ne özel ...
ADÜ’lü öğrenciler, Latmos’u keşfetti
YEREL HABERLER ADÜ’lü öğrenciler, Latmos’u keşfetti
Nazilli Belediyespor'da keyifler yerinde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da keyifler yerinde
Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu
YEREL HABERLER Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu
Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Aydın'da Bocce Turnuvası sona erdi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası ...
Söke’nin doğal süsü, koruma altına alınacak
YEREL HABERLER Söke’nin doğal süsü, koruma altına alınacak
AYTO Meclis Başkanı Cerit; “Girdi maliyetleri kontrol altına alınmalı”
YEREL HABERLER AYTO Meclis Başkanı Cerit; “Girdi maliyetleri kontrol ...
Nasa’nın yarışması için hazırlık yapan grup, operasyonel ekipler için de yeni bir ürün geliştirdi Aydın’ın ürünü operasyonel haldeki güvenlik güçleri, kurtarma ve söndürme ekiplerinin çantasında yer almayı hedefliyor
YEREL HABERLER Nasa’nın yarışması için hazırlık yapan grup, ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu Didim'deki ...
Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
YEREL HABERLER Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp
Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü
Yabani hayvanlar için verimsiz meyve ağaçları aşılandı
YEREL HABERLER Yabani hayvanlar için verimsiz meyve ağaçları ...
Nazilli’de 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Nazilli’de 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.