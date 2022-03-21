Nazilli’de Nevruz ve Festival coşkusu başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı 10. kez kutlanıyor. Nevruz Bayramı'nın yanı sıra Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinin de açılışı gerçekleştirildi.



Nazilli, yerli ve yabanı halk oyunları ekiplerinin katılımı ile hem Nevruz Bayramı kutlamaları hem de Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali etkinliği ile renklendi. Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı ilçede 10. kez kutlanırken öte yandan Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivalinin de açılışı gerçekleştirildi. Nazilli belediyesi Hizmet Binası önündeki alanda düzenlene etkinlikte baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramı, nevruz ateşinin yakılması, ateşin üzerinden atlanılması, demir dövülmesi, yumurta tokuşturulması ve nevruz duası yapıldı.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nevruz’un, Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdelediğini ifade ederek: “Nevruz yeni bir gün. Adriyatik’ten Çin Seddine, tüm Türk dünyasıyla hep birlikte kutladığımız, ortak değerler ürettiğimiz ve paylaştığımız güzel günlerden bir tanesi. Mevsimsel takvime göre yeni bir yıl, yeni bir başlangıç olarak kutladığımız bugün tüm ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Bütün kötülükleri, Orta Asya Kültürümüzden gelen manevi ateşin üzerinde atlayarak inşallah geride bırakmak istiyoruz” dedi.



Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, geniş bir coğrafyada yaşan Türk ulusları arasında asırlardan beri kutlanan bu özel günün doğanın yeniden uyanışı, bolluk, bereket ve baharın gelişinin simgesi olduğunu ifade ederek: “Baharın gelişi ile yaşanan bu olumlu etki zenginliği ve hoşgörüyü göstermektedir. Saygı, sevgi ve hoşgörü altında yüzyıllardır birlikte yaşayan halkımızla bugün bize düşen görev, bu olumlu etkiyi gelecek nesillere yansıtmaktır” dedi.



Konuşmalardan sonra nevruz ateşinin yakıldı ve ateşin üzerinden atlanıldı. Temsili demir dövülmesi, yumurta tokuşturulması ve nevruz duası ardından konuklara nevruz sepeti hediye edildi. Son olarak yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük bir beğeni ile izlendi.

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