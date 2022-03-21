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Egeli ihracatçılar Aydın’da buluştu, ihracatın yol haritası çizildi Aydın’ın 2021 İhracat Şampiyonu Uğur Soğutma oldu Aydın İhracat Yıldızları Ödülü, sahiplerini buldu

İHA

Egeli ihracatçılar Aydın’da buluştu, ihracatın yol haritası çizildi Aydın’ın 2021 İhracat Şampiyonu Uğur Soğutma oldu Aydın İhracat Yıldızları Ödülü, sahiplerini buldu

Egeli ihracatçılar, yüksek ihracat potansiyeli ile önemli illerden olan Aydın’da bir araya gelirken, gerçekleştirilen toplantıda Aydın İhracatının Yıldızları ödülleri de sahiplerini buldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinesinde düzenlenen Ege İhracat Buluşmaları’nın ikinci toplantısı Aydın’da gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Aydın’ın ve Ege Bölgesi’nin ihracat stratejisi, katma değerli ihracatın artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken ihracatın yol haritası belirlendi. Egeli ihracatçıların Aydın’da bir araya geldiği toplantıda ihracatın önündeki sorunlar gündeme taşındı. Toplantıya ev sahipliği yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’ın ihracat potansiyeline dikkat çekerek, katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına ve üreticilere verilen desteklerin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Aydın’ın tarım potansiyeli açısından ilk 5 ilden bir tanesi olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Tarımda ciddi söz sahibi bir iliz. Bazı ürünlerde birinciliğimiz de var. İlimizde 3 milyon 600 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. İlimiz, yağlık zeytinde 229 bin ton, incirde 180 bin ton, kestanede 24 bin ton, çilekte 66 bin ton, arpada 204 bin ton ile üretimde lider konumda, pamukta ise 270 bin ton, enginarda 8 bin 360 ton, buğdayda 63 bin ton ile ikinci sırada yer almaktadır. Ürün bazında sıkıntılarımız mevcut. Zeytinyağında bazı sıkıntılarımız var. Sıkıntılar yaşıyoruz, çünkü destekleme miktarları hemen hemen 10 yıldır aynı. 80 kuruş bir destekleme alıyoruz. Nedense zeytinyağı desteklemesi bir türlü Avrupa Birliği seviyelerine ulaşmadı. AB’de bu rakam kilogramda 1,2 Euro civarında. Biliyorsunuz yine üretimde lider olduğumuz gibi ağaç sayısında da Türkiye’de en fazla zeytin ağacı Aydın’da mevcut. Desteklerin yeniden yapılandırılmasını talep ediyoruz sektör olarak. Bu tüm ürünler için geçerli şu anda. Ülkemiz pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi ve Aydın da bu ihracata 1 milyar 26 milyon liralık katkı sağladı. İlimizde gerçekleşen tarımsal ürün ihracatı ise 2021 yılı için 241 milyon Dolar’dır. Potansiyelimiz bu rakamların daha üzerindedir. Ancak birçok ürünümüz İzmir gümrük çıkışlı olduğu için Aydın ihracat rakamlarına yansımamaktadır. Bu rakamların da önümüzdeki günlerde artmasını temenni ediyoruz. İlimiz tarımsal ürünlerinin ihracat rakamlarına baktığımızda ise ülkemize yaklaşık olarak kuru incirde 86 milyon dolar, zeytinde 25 milyon dolar, çam fıstığında 27 milyon dolar, kuru kayısıda 27 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlamıştır. Kuru incir için ihracatta da hedefimiz olan ton başına 10 bin dolara sınırına ulaşırız. Sadece Türkiye’de değil dünyada üretim lideriyiz. Bu kıymetli ürüne katma değer sağlamak da öncelikli olarak ihracatçılarımızın görevi. Üretici ve tüccar olarak da biz elimizden geleni yapmaya hazırız” diyerek Ege İhracat Buluşmaları Aydın Toplantısı’nın verimli geçmesini temenni etti.

Türkiye’de ilk ihracat ürününün Aydın’dan çıktığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise “Aydın’ın ihracatı 2021 yılında 1 milyar 26 milyon dolara yükseldi. Aydınlı bütün paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Kısa sürede bu ihracatın ikiye katlanmasını ümit ediyoruz, hem tarımın hem sanayinin şehri Aydın’da böyle bir potansiyel var. Türkiye’de ihracatın başladığı yer İzmir, ancak ihracatta ilk ürün Aydın’ın inciridir. Ülkemizde kurulan ilk İhracatçı Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ydi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi, Türkiye'de ilk demiryolu İzmirAydın arasında yapılmıştır. Bunun nedeni de Aydın incirinin, pamuğunun limana erişmesi içindi. Bugün ise baktığımızda madencilikten otomotive kuru meyveye kadar birçok sektörümüz Aydın ilimizin ihracatında ön sıralarda. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılında 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bunda Aydınlı üreticilerimizin, sanayicilerimizin de çok büyük emeği var. Onun için Ege’deki bu potansiyeli ihmal etmeyelim ve bu potansiyeli arttıralım. İklimlendirme, maden, otomotiv sektörlerinde öncü, sürdürülebilirliğe yatırım yapan firmalarımızdan 6’sı Aydın’dandı. Aydınlı ihracatın yıldızlarının daha da artmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda bugün Aydın ihracatının yarıya yakınını gerçekleştiren ilk 5 firmamıza Aydın İhracatının Yıldızlarının Ödül Töreni ile ödüllerini vereceğiz. Firmalarımızı kutluyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2021 yılında Aydın’da en çok ihracat yapan 5 firmaya Aydın İhracatının Yıldızları ödülünü takdim ederken Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Uğur Soğutma, Aydın’ın İhracat Şampiyonu oldu.
İlki İzmir’de gerçekleştirilen toplantılar, Manisa, Muğla, Balıkesir, Afyon ve Uşak illerinde de devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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