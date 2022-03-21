Aydın’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Milli Park Poyraz Koyu’nda, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına lastik bot içerisinde geri itilen bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden sahile çıktıklarının tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile müştereken icra edilen faaliyetler neticesinde 21 düzensiz göçmen kara üzerinden kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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