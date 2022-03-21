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Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama

DHA

Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları belirtilen ve dün polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/ KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-03-21 21:31:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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