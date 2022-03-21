Aydın'da nevruz etkinliklerinde PKK/ KCK propagandasına 1 tutuklama

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'da nevruz etkinliği öncesi ve sonrasında, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları belirtilen ve dün polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1´i tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki nevruz etkinliğinin başlangıcı ve bitişine yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu terör örgütü PKK/ KCK propagandası yapan kişileri tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, terör örgütü propagandası yapan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş. tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-03-21 21:31:09



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