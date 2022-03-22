Kuşadası İstasyon, eğitimlerine başladı

Kuşadası Belediyesi, Habitat Derneği ve Facebook iş birliğinde ileri teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vermek amacıyla açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, öğrencilerini ağırlamaya “Bireyler için Finansal Okuryazarlık” eğitimi ile başladı.



Kent sakinlerinin ve ekonomisinin dijitalleşmesine olanak sağlayan bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapmak, toplulukları, girişimcileri ve işletmeleri buluşturmak amacıyla kurulan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, kapılarını öğrencilerine açtı. Bugüne kadar pek çok önemli isim ve işletmeyi ağırlayan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, Mayıs ayı sonuna kadar olan 3 aylık döneme ilişkin etkinlik takvimini belirleyerek eğitimlerine başladı. Mayıs ayı sonuna kadar Dijital Okuryazarlık, İşletmeler için Finansal Okuryazarlık, Girişimciler İçin Finansal Okuryazarlık, Dijital Gazetecilik, gibi pek çok başlıkta halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlerin ilki “Bireyler için Finansal Okuryazarlık” oldu.



Uzman eğitmenler Nesil Özek ve Fatih Can Yaman tarafından verilen Bireyler için Finansal Okuryazarlık eğitimine katılan 28 yaşındaki inşaat mühendisi Serhat Çelik, Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nin eğitim programının çağa uygun, güncel ve önemli konuları kapsadığını belirterek “Bu eğitimlerin Kuşadası İstasyon’da ücretsiz olarak verilmesi çok güzel. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça tüm eğitimlere katılmayı planlıyorum” dedi.

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