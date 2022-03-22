Nazilli’de festival coşkusu başladı

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başladı.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl pek çok yazar, gazeteci, komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusunun yer aldığı Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali’nin 12.’si Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, siyasi parti temsilcileri, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 21 Mart’ta festivalin yanı sıra Türk’ün bayramı Nevruz’u kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne tüm Türk dünyasıyla hep birlikte kutladığımız, ortak değerler ürettiğimiz ve paylaştığımız güzel günlerden bir tanesi. Mevsimsel takvime göre yeni bir yıl, yeni bir başlangıç olarak kutladığımız bugün tüm ülkemize ve Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Bütün kötülükleri, Orta Asya Kültürümüzden gelen manevi ateşin üzerinde atlayarak inşallah geride bırakmak istiyoruz” dedi.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar ateşin üstünden atladı.

Nevruz geleneklerinden olan temsili demir dövülmesi ve yumurta tokuşturulması ile renkli anlar yaşandı.

Yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin ardından açılış programı sona erdi.

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