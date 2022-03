Kuşadası Gazeteciler Derneği'nin yeni yönetiminden KUTO'ya nezaket ziyareti

Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı İskender Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Ticaret odası Başkanı Serdar Akdoğan’ı ve Kuşadası esnaf Kefalet Kooperatif başkanı Halit Şakar’ı makamlarında ziyaret etti. Başkan Avcı gazetecilerin sorunlarına yönelik yürütülecek proje ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi.



3 Mart’ta gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul ile Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanlığı'na seçilen İskender Avcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik eden Kuşadası Ticaret odası Başkanı Serdar Akdoğan, ziyarete gelen yeni yönetimden sektörün olumsuzlukları hakkında bilgi aldı. Akdoğan, "Kuşadası marka bir kent basında Kuşadası’nın olmazsa olmazı her türlü fedakarlığı özveriyi gösteren başarılı toplumun aynası olan insanlarsınız. Kuşadası Ticaret Odası olarak her türlü destek vermeye hazırız ve bu vesile ile yeni seçilen arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.



Daha sonra Kuşadası esnaf kefalet odası başkanı Halit Şakar’ı ziyaret eden grup oradan mezarlık ziyareti yaptı. Dernek Başkanı İskender Avcı “vefa’ vurgusundan bulunarak, “Kuşadası Gazeteciler Derneği Yönetimi olarak Kuşadası basınında emek veren sembol isimleri, büyüklerimizi kardeşlerimizi anmaya özen göstermek istiyoruz, onları her zaman anmaya çalışacağız. Burada onları fazla anlatmaya gerek yok. Hepiniz onları yakından tanıyor, biliyoruz” dedi.

