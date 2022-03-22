Söke’deki sağlık evi için protokol imzalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir hayırsever tarafından sağlık evi yapılması için protokol imzalandı.



Aydın’ın Söke ilçesinde bir hayırsever tarafından Tuzburgazı Mahallesi’ne sağlık evi yapılması için protokol töreni gerçekleştirildi. Törende hazırlanan protokol hayırsever Mustafa Akıllı ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından imzalandı. Hayırsevere teşekkür eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın’da hayırseverlerin desteklerinin önemine vurgu yaparak, yapılacak olan sağlık evinin Tuzburgazı Mahallesi’ne hayırlı olmasını temenni etti. Gerçekleştirilen protokol törenine hayırsever Mustafa Akıllı ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı katıldı.

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