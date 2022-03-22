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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan özel çocukları yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Özcan özel çocukları yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kent Konseyi ve özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Hangar Kafe ve Restoran’da düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklarla kahvaltı yapan Başkan Özcan, ardından danslarına eşlik etti. Down sendromlu bireylerin sosyal yaşamda hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmamasının sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Özcan, “Burada olan başkanlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir süreç işletiyorlar. Çok güzel aile kaynaşması var. Hep birliktesiniz. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Aysun Bademli, down sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılık olduğunu dile getirerek, “Toplum olarak down sendromlu bireylerin de diğer insanlar gibi eşit haklara sahip olduğunun bilinmesi gerekir. Down sendromlu bireylerin normal bireylere göre öğrenme güçlüğü yaşadığını bilerek onlara hoşgörülü davranılmalıdır. Onların kendilerine özgü yeteneklerinin olduğu ve istenildiğinde bu yeteneklerini geliştirebilecekleri bilinmelidir. Down sendromlu bireyler karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sevilmeyi hak eden vatandaşlarımızdır. Tüm down sendromlu vatandaşlarımızın hayata sımsıkı sarılması, hiçbir önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşam sürmesi toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu bireyler ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum” ifadelerini kullandı.

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