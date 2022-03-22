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Aydın’da hedef 2 milyon turist İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer: “Alternatif pazarlarla turist akışımızı güçlendiriyoruz”

İHA

Aydın’da hedef 2 milyon turist İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer: “Alternatif pazarlarla turist akışımızı güçlendiriyoruz”

Büyük Menderes Havzası’nda kurulan ve ‘Uygarlıklar Vadisi’ olarak bilinen Aydın’ı 2022 yılında 2 milyon turistin ziyaret etmesini hedeflediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, alternatif pazarlarla RusyaUkrayna savaşının turizme olan etkisini Aydın’da bertaraf edeceklerini ifade etti.
Aydın, kültürel mirası ve turizm değerleriyle birçok yerli ve yabancı turistin gözde şehirlerinden birisi olmaya devam ederken, 2021 yılında pandemiye rağmen alınan önlemlerle 1 milyon 700 bin turistin güvenli turizm noktası olmayı başardı. RusyaUkrayna savaşının turizme etkisini en aza indirmek için önlemlerini aldıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan tanıtım faaliyetlerinin de katkısı ve buralardan oluşan taleplerle birlikte 2022 turizm sezonunda Aydın’da 2 milyon turisti ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

“Aydın hariç, hiçbir turizm şehri 2019 istatistiklerini yakalayamadı”
2019 turizm sezonunda Türkiye’nin zirveye çıktığını, 52 milyon 500 bin ziyaretçi ağırladığını ifade eden Tuncer, “2019 yılı dünya altıncısı olduğumuz bir yıl. Yine o sezonda Aydın’a 1 milyon 650 bin ziyaretçi geldi. Önemli bir başarı, fakat pandeminin ortaya çıkması ile 2020 yılı kayıp bir turizm sezonu oldu. Turizm Bakanımızın desteği ile muhteşem bir konseptle pandemi turizmini yönetmeyi başardık. Bu konseptin adı, 'Güvenli Turizm'. Otellerimizin dezenfektasyon, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve çeşitli denetim süreçleri ile onların denetimlerini sağlayıp, onları Safe Turizm yani Güvenli Turizm Belgesi ile belgelendirdik. Bu çalışmayı uluslararası pazarda anlatmayı başardık. Bunun neticesinde bakanımız 2021 yılı için Türkiye’de 30 milyon turist hedefi koymuştu. Biz de ondan cesaret alarak 1 milyon turist hedefi belirlemiştik. 2021 yılında aslında beklentilerimizin ötesinde bir başarıya ulaştık, Aydın’da bir milyon 700 bin turisti ağırladık. Böylece 2019 yılındaki bir milyon 650 bin ziyaretçi sayısını yakaladık ve çok şükür geçtik. Dünyada hiçbir turizm şehri 2019 istatistiklerini yakalayamadı. Bunu başaran tek şehir Aydın oldu. Bunun verdiği cesaretle tabii ki 2022 yılına özgüvenle girdik ve 2 milyon turisti hedefliyoruz” diye konuştu.

“Alternatif pazarlarla turist akışımızı güçlendiriyoruz”
Tuncer, jeopolitik olumsuzlukların turist hareketliliğini olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, “Ukrayna ve Rusya pazarından geçtiğimiz yıl 400 bin turist ağırlamıştık. Bu yıl süreci takip ediyoruz, ama alternatif pazarlarla akışımızı güçlendiriyoruz. Aydın’a orta Avrupa ve Balkanlardan yoğun bir ilgi var. Özellikle Balkan pazarında Aydın tanınırlığı yüksek seviyelere ulaşıyor. Bakanlığımız tarafından burada güçlü bir medya satın alma politikası yürütülüyor. Aydın turizm akışında son yıllarda hem orta Avrupa, hem de doğu Avrupa’dan turistleri görmeye başladık ve bunun meyvelerini topluyoruz. Turist pazarımızı çeşitlendirip, jeopolitik gerginliklerden ya da çeşitli gerilimlerden en az seviyede etkilenecek bir turizm pastası oluşturuyoruz kendi açımızdan” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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