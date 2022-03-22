Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Yarı Final Müsabakaları başladı

Okullar arası Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası Grup müsabakaları kız ve erkek takımın katılımıyla Aydın’da başladı. Dört gün sürecek olan müsabakalarda takımlar yarı final vizesi alabilmek için potada kıyasıya mücadele edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 10 ilden gelen sporcuların katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, şube müdürleri ve takımların antrenörleri katıldı.



Açılış konuşması yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydınımızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Basketbol gibi güzel bir branşa gönül verdiğiniz için öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu bu güzel spor dalını en güzel şekilde temsil edeceğinize ve ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracağınıza inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek turnuvayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



İl Müdürü Fillikçioğlu’nun açılış konuşmasının ve seremonin ardından karşılaşmalar başladı. Şampiyonada 8 erkek, 8 de kızlar olmak üzere toplamda 16 takım yarı final vizesi almak için potada kıyasıya mücadele edecek. Dört gün sürecek olan müsabakalar sonunda gruplarını birinci ve ikince olarak tamamlayan takımlar Afyon’da yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.