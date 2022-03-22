EKODOSD, suyun önemine dikkat çekti Sürücü: “Temiz su hayat, kirli su ölüm getirir”

Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, suyun önemine dikkat çekerek “Temiz su hayat, kirli su ölüm getirir” dedi.



22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla paylaşım yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tüm canlıların temiz ve güvenli suya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, suyun önemine dikkat çekti. Suyun hoyratça kullanılması halinde ciddi su sıkıntılarının yaşanabileceğini vurgulayan Sürücü; “Gerek günümüzde gerekse gelecek nesiller açısından suyun tasarruf edilmesi ve her türlü kirleticilerden korunması gerekir. Ancak suyu akılcı kullanmak yerine aşırı ve vahşi sulamalar yaparak hem su miktarının azalmasına hem de kirleterek birçok canlının ölmesine neden olmaktayız. Tatlı su kaynaklarımızı hızla tüketirken, aynı zamanda endüstriyel tesislerin arıtmasız atıklarıyla, tarımda kullanılan zirai ilaçlarla, derelere, çaylara, nehirlere ve göllere boşaltılan çöpler ve hayvan leşleriyle, aslında bize hayat verecek olan temiz suları kirleterek geleceğimizi ve tüm canlıların hayatını tehlikeye atmaktayız” dedi.



Özellikle yaz aylarında Kuşadası ilçesinde su ihtiyacının arttığını ifade eden Sürücü; “2021 TÜİK rakamlarına göre 125 bin 815 olan Kuşadası’nın kalıcı nüfusuna, yazlıkçılar ve kente gelen yerliyabancı misafirlerde eklenince, büyük bir su ihtiyacı doğmaktadır. Kent nüfusu büyük bir hızla artarken, su miktarı da azalmaktadır. Kuşadası’nın gelecekte en önemli sorunu su olacaktır. İnşaatı devam eden Sarıçay barajına bel bağlansa da küresel ısınmanın getireceği kuraklıklar ileride büyük su sıkıntılarına yol açacaktır. Şimdiden su tüketimi için planlamalar yapılmalı ve yeraltı su kaynaklarını besleyen Kuşadası’nın çevresindeki makiliklerin yok edilmesi engellenmelidir. Özellikle yerel yönetimlerin park bahçe sulamalarını ve diğer kullanma sularını, tüm dünyada yaygın bir şekilde yapılan yağmur suyu hasadından karşılamaları suyun tasarruf edilmesini sağlayacak, aynı zamanda diğer kurumların ve sitelerin aynı uygulamaya geçmeleri için örnek teşkil edecektir. Eğer gerekli önlemler alınmaz ve su hoyratça kullanılmaya devam edilirse ‘Susuz Yazlar’ kaçınılmaz olacaktır. Su yoksa hayat yok, yaşam suyla güzeldir” dedi.

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