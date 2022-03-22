Alman Paneller Birliği’nden, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli’ne ziyaret

Alman Paneller Birliği Başkanı Dieter Oberg ve Almanya Nürnberg Zeytinyağı Duyusal Analiz Paneli, Aydın Ticaret Borsası’nda Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli’ni ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Aydın Ticaret Borsası’nda Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council /IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ‘ni ziyaret eden Alman Tadım Paneli heyetine laboratuvarda yapılan analiz çalışmaları hakkında yerinde bilgi verdi.

Alman Paneller Birliği Başkanı Dieter Oberg ve Almanya Nürnberg Zeytinyağı Duyusal Analiz Panelistleri’ne gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, kaliteli zeytinyağının tüketicilerle buluşması ve Avrupa Birliği coğrafi işaret başvuru sürecinde olan Aydın Memecik Zeytinyağının marka değerinin artırılması hususunda uluslararası ortak projelerde yer almaya hazır olduklarını ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası’nda Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük ve Alman Paneller Birliği Başkanı Dieter Oberg öncülüğünde gerçekleşen eğitimde Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak doğru ve kaliteli zeytinyağı kullanımı ile birlikte Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özelliklerini anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.