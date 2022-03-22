Efeler'de Gastronomi Festivali başlıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmayı planladığı Efeler Gastronomi Festivali 252627 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.



Beyaz önlüklerin yöresel lezzetleri sunmak için giyileceği festivalin programı açıklandı. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler gerçekleştirilecek. Hazer Amani, Haldun Dormen, Mustafa Alabora gibi ünlü isimlerin de yer alacağı Efeler Gastronomi Festivali’nin kapanışında ise pop müziğin sevilen ismi Gülşen sahne alacak.



Başkan Atay’ın Efeler’e özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için büyük önem verdiği festival, 25 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle başlayacak. Açılışın ardından Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın 'Mitolojiden Günümüzü Zeytin Ağacı' isimli sergisi ziyarete açılacak. Aynı gün saat 15.00’te ise Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla’nın moderatörlüğünde 'Batı Anadolu’da Zeytinyağı Kültürü' adlı panel düzenlenecek. Aydın Profesyonel Aşçılar Derneği saat 16.00’da Mutfak Atölyesi çalışmaları ile festivale katılanlara keyifli bir açılış gösterisi sergileyecek. Sergiler, paneller ve tadım çalışmaları ile devam edecek ikinci günde ise usta şef Hazer Amani ve Türk tiyatrosunun duayen isimleri Haldun Dormen ile Mustafa Alabora, Efelerli vatandaşlarla buluşacak. Festivalin son günü sunumlar, söyleşiler, yarışmalar ve gösteriler gün boyu tüm coşkusuyla sürecek. Kapanış ise görkemli bir konserle yapılacak. 27 Mart Pazar akşamı pop müziğin büyük ismi Gülşen sevilen şarkılarını Efelerli vatandaşlar için söyleyecek.



Festival kapsamında düzenlenecek yemek yarışmaları da kıyasıya bir lezzet mücadelesine sahne olacak. En lezzetli tabağı sunmak için kolları sıvayacak yarışmacılar, festivalin ilk günü 'Enginar Yemekleri ve Zeytinyağlılar', ikinci gün 'Aydın Yöresi Et Yemekleri', son gün ise 'Aydın Yöresi Tatlıları' temalı yarışmalarla hünerlerini ortaya koyacak.



Bu çapta bir gastronomi festivalinin Efeler’de ilk defa düzenlendiğine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festival için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, “Belediye çalışanlarımız hazırlıklar için yoğun emek sarf ettiler hepsine teşekkür ediyorum. İlçemizin, ilimizin ve Ege’nin yöresel yemeklerinin tadılacağı ve tanıtılacağı bir festival olacak. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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