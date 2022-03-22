Çineli şehit özel harekat polisinin baba evi yasa büründü Şehit özel harekat polisi Aygün'ün amcası da şehit düşmüş

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada şehit düşen Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı Necati Aygün'ün baba evi yasa bürünürken, Aygün'ün amcasının da 2006 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında şehit olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli şehit düştü.



Amcası ile aynı kaderi paylaştı

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit özel harekat polis memuru Necati Aygün'ün trafik polisi olan amcası Mercan Aygün'ün de 2006 yılında Uşak'ta Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sürücüsünün uyuduğu iddia edilen otobüsün çarptığı devriye aracında ağır yaralandığı ve tedavisi için sevk edildiği İzmir'de hayatını kaybederek şehit olduğu öğrenildi.



Baba evine bayrak asıldı

Şehit özel harekat polis memuru Necati Aygün'ün Karakollar Mahallesi'ndeki baba evi ise yasa büründü. Şehit polis memurunun baba evine dev Türk bayrağı asılırken, aileyi Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve Çine İlçe Emniyet Müdürü Talat Afşar başta olmak üzere devlet erkanı yalnız bırakmadı.

Şehit özel harekat polis memuru Aygün'ün 23 Mart Çarşamba günü memleketi Aydın'ın Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde toprağa verileceği bilgisine ulaşılırken, cenaze töreni programı önümüzdeki saatlerde belli olacak.

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